Pendik'te 6 katlı binanın girişini ve kapalı otoparkı su bastı
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Pendik'te 6 katlı binanın girişini ve kapalı otoparkı su bastı

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bir binanın girişini ve otoparkını su bastı.

Pendik'te 6 katlı binanın girişini ve kapalı otoparkı su bastı
20.06.2020 02:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:24

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bir binanın girişini ve otoparkını su bastı. Bina girişindeki ve otoparkındaki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi. 

Pendik Kavakpınar Mahallesi Gürpınar Sokak'taki 6 katlı bir binanın girişini ve kapalı otoparkını gece saatlerinde sağanak yağışın etkisiyle su bastı. Bina girişindeki ve otoparkındaki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bina sakinleri sokakta yapılan çalışmalar ve yağmur mazgallarının dolu olması nedeniyle su baskınları yaşandığını söyledi. Bina yöneticisi Umut Durgun, "Bugün belediye burada yol çalışması yaparak işlerini yarıda bıraktılar. Sokağa gelen yağmur suyu bizim binaya girdi. Otoparkımız ve binamızın girişi doldu. Burada 40 daire var. Yetkileri arıyorum ama kimse yardımcı olmuyor. Sizler de görüyorsunuz rezalet göz boyu. Binamızda elektriklerimiz kesik durumda. Yetkilerin bu konuyla ilgilenmesi istiyoruz " dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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