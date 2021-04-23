Pendik'te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Pendik'te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'de tadilat sırasında 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

PENDİK'de tadilat sırasında 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çatı katını saran alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, saat 13.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Erdinç Sokak içerisindeki 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddialara göre, tadilat çalışması yapılırken çıkan yangını görenlerin uyarısı üzerine vatandaşlar binayı kısa sürede boşalttı. Çatı katını saran alevlere ise Pendik ve Tuzla itfaiyeleri müdahale etti. Alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından olay yerine gelen vatandaşlar, "Tadilat sırasında olmuş. Biz içeridekileri uyardık ve hemen binayı boşalttılar" dedi.

(Fotoğraf) 


Pendik'te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Pendik'te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Henüz 30 yaşındaydı! Kendini boş arazideki ağaca asarak intihar etti
Henüz 30 yaşındaydı! Kendini boş arazideki ağaca asarak intihar etti
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Hazal Kaya Serdar Ortaç
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pendik'te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:54:18. #1.16#

title