Pendik'te 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

PENDİK'de tadilat sırasında 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

PENDİK'de tadilat sırasında 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çatı katını saran alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, saat 13.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Erdinç Sokak içerisindeki 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddialara göre, tadilat çalışması yapılırken çıkan yangını görenlerin uyarısı üzerine vatandaşlar binayı kısa sürede boşalttı. Çatı katını saran alevlere ise Pendik ve Tuzla itfaiyeleri müdahale etti. Alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından olay yerine gelen vatandaşlar, "Tadilat sırasında olmuş. Biz içeridekileri uyardık ve hemen binayı boşalttılar" dedi.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı