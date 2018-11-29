Pendik'te Yaşanan 500 Bin Liralık Gasp Olayı Kameralara Yansıdı
İstanbul Pendik'te banka çıkışında gasp edilen satın alma müdürü, gaspçıların binerek kaçtığı aracın kapısını kapattı. 500 bin liralık gasp, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik'te bir şirketin satın alma müdürünü takip eden gaspçılar, banka çıkışında müdürün çantasındaki 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Satın alma müdürünün, gaspçıların binip kaçtığı arabanın kapısını kapattığı kameralara yansıdı.
SATIN ALMA MÜDÜRÜNÜ TAKİP ETMİŞLER
Olay Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Şükrü Heybetli, bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada Heybetli'yi takip eden gaspçılar harekete geçti. Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Şükrü Heybetli'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken müdürün de kaçtıkları aracın kapısını kapattığı kameralara yansıdı.
Olayı anlatan Heybetli, "Bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettim, firmaya girerken bir kişi bana bir şey sorar gibi yaptı. Ayağını kapıya koyarak engelledi. Aramızda boğuşma geçti ama engelleyemedim. Diğer gaspçı çantayı alarak kaçtı. Koştum ama yakalayamadım." dedi
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kimbilir kaç emekçinin hakkı var...:...(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Parayı tahsil ettim diyor ne çeki kankaCevap Yaz Yayından Kaldır
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çekin belge numarası felan yokmu geçersiz kıldırlamıyor mu ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır