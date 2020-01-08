PENDİK'TE 5.KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
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PENDİK'TE 5.KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

PENDİK'te bir kadın binanın beşinci kat penceresinden içinde sığ su bulunan dereye düştü.

08.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:39
PENDİK'TE 5.KATTAN DEREYE DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI
PENDİK'te  bir kadın binanın beşinci kat penceresinden içinde sığ su bulunan dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir mahalle sakini, " silerken düştüğünü söylediler. Ara ara nefes alıyordu. Pek de iyi değildi" dedi.

Olay saat 14.00 sıralarında  Kavakpınar Mahallesi Çalı Sokak üzerinde meydana geldi. İki çocuk annesi Hayriye Yıldırım (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle  yaşadığı binanın beşinci katındaki penceresinden, apartmanın bitişiğindeki  içinde sığ su bulunan dereye düştü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadını dereden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir mahalle sakini, "Milletin koşuşturmasına geldim ben. Cam silerken düştüğünü söylediler. Başka bir şey bilmiyorum. Sağlık durumu perişandı. Ara ara nefes alıyordu. Pek de iyi değildi yani. Bilmiyorum Allah sevdiklerine bağışlasın diyelim. Allah şifa versin." dedi.

Görüntü Dökümü--------------------Olayın yaşandığı bina-Olay yerindeki itfaiye ekipleri-Mahalle sakinleri ile röp-Bina önünde toplanan mahalle sakinleri-Olay yerindeki polis ekipleri-Genç kadının düştüğü dere yatağı-Hayriye Yıldırım'ın fotoğrafları

-Genel ve detay


- İstanbul
Kaynak: DHA
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