Son dakika haber: PENDİK'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN - Haberler
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Son dakika haber: PENDİK'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... PENDİK'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik Esenler Mahallesi Çınar Sokak'ta beş katlı binanın çatısında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Çatıda maddi hasar meydana gelirken, yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Son dakika haber: PENDİK'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika haber: PENDİK'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Son dakika haber: PENDİK'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenler, İtfaiye, Pendik, Yangın, Güncel, Haber

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