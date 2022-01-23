Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı Pendik'te beş katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te beş katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın, Esenler Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan beş katlı bir binanın çatısında çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.