Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Pendik'te 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Olay, Esenler Mahallesi Çınar Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title