PENDİK'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN

Mustafa ESEN İSTANBUL DHA Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Mustafa ESEN İSTANBUL DHA Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangında hem yanan binanın çatı katında hem de yan binada bulunan dairede hasar meydana geldi.

Kaynarca Mahallesi Seyir Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatı katında, saat 13.30 sıralarında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan çatı katına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Apartmanın yanında bulunan diğer binaya alevlerin sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Alevler binanın çatı katında hasara yol açarken, yan tarafta bulunan binada bir dairede de hasara yol açtı.

Yangın sırasında binada olduğunu belirten Sahire Özkan, "Ben balkona çamaşır toplamak için çıkmıştım. Baktım bulanık bir havada. Baktım çatı yanıyor, aşağıdakiler de yangın var diye bağırıyor. Çocukları alıp indim aşağıya" dedi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı