Son dakika haberleri | Pendik'te 5 katlı binada çatı yangını - Haberler
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Son dakika haberleri | Pendik'te 5 katlı binada çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Pendik'te 5 katlı binada çatı yangını Pendik'te 5 katlı bir binanın çatı katında, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

- Pendik'te 5 katlı binada çatı yangını

İSTANBUL - Pendik'te 5 katlı bir binanın çatı katında, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle çatıda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre yangın, saat 16.30 sıralarında Pendik'te Batı Mahallesi'nde Karanfil Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın çatı katında, izolasyon çalışması sırasında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çevre sakinleri durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Öte yandan yangın çatıda hafif çaplı zarara neden oldu.

Yangını gören mahalle sakini, " Arkadaşlarla oturuyorduk, çalışmalar sırasında çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Duman sonrası alevler görülmeye başladı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen yada yaralanan yok" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Pendik'te 5 katlı binada çatı yangını

Son dakika haberleri | Pendik'te 5 katlı binada çatı yangını

Son dakika haberleri | Pendik'te 5 katlı binada çatı yangını

Son dakika haberleri | Pendik'te 5 katlı binada çatı yangını
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