Pendik'te 5 Çocuk Annesi Kadın Eşini Öldürdü

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA

Pendik'te ailevi sorunları olduğu iddia edilen 5 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Üst kattaki komşusunun yanına çıkarak olayı haber veren kadın gözaltına alındı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Ayçiçeği sokakta 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında sürekli ailevi problemler olduğu iddia edilen Betül Filiz ve kocası Sedat Filiz arasında bu akşam bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir müddet sonra kavgaya dönüştü. Betül Filiz evde bulunan av tüfeği ile kocası Sedat Filiz'e ateş açtı. Genç kadın daha sonra üst komşusuna çıkarak olayı haber verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sedat Filiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis sokağı şerit çekerek, kapattı. Ekipler, av tüfeğine el koydu. Evde bulunan Betül Filiz gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde delil aradı.

KOMŞUYA ÇIKIP KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM DEDİ

Mahalle sakinlerinden Metin A, Olay akşam 20.00 sıralarında oldu. Kadın bize geldi ve 'abla ben çok kötü bir şey yaptım, kocamı vurdum' dedi. Polisi aradık haber verdik. Kocası aileye rahat vermiyordu. diye konuştu.

GERİYE 5 ÇOCUK KALDI

Olaydan geriye en büyüğü 14, en küçüğü ise 2 yaşında olan 5 çocuk kaldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.