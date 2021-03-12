PENDİK'TE 4 ÇOCUĞU DÖVÜP BİRİNE İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Pendik'te 29 Haziran 2019'da sokakta gördüğü 1'i kız 4 çocuğunu darp ettiği ve çocukların birbirine vurmasını istediği, ayrıca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 25 yıl hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Vedat Unkun'un (26) yargılanmasına başlandı.

Pendik'te 29 Haziran 2019'da sokakta gördüğü 1'i kız 4 çocuğunu darp ettiği ve çocukların birbirine vurmasını istediği, ayrıca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 25 yıl hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Vedat Unkun'un (26) yargılanmasına başlandı. Çocukların ailesi sanığın tutuklanmasını isterken mahkeme tutuklama talebini reddetti. Duruşmanın ardından 2 mağdur çocuğun babası Murat T. "Tutuklama kararı yok, böyle bir adalet olamaz. Bu insanın yarın bir gün dışarıda başka çocuklara neler yapacağına sizler karar verin. Bir an önce tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Vedat Unkun katılmadı. Duruşmada mağdur 4 çocuk ile aileleri ve pedagog yer aldı. Sanık avukatı "Müvekkilim duruşmadan yeni haberdar oldu kendisi şehir dışında ikamet etmektedir. Savunmasının talimatla alınmasını talep ederiz" dedi.

Olay sırasında 14 yaşında olan mağdur kız çocuğu A.Ü. olay günü mahallelerinde gerçekleşen kına nedeniyle yeni bitmiş bir inşaatın önünde 3 kuzeniyle birlikte sigara içtiklerini belirterek "Tanımadığım sanık yanıma geldi. Elinin tersiyle hepimizin suratına vurdu. O sırada biz gitmek istedik ama kolumuzdan tutup zorla oturttu. Bizi dövdükten sonra telefonuyla video çekti" dedi.

KARDEŞLERİN BİRBİRİNE TOKAT ATMASINI İSTEDİ

A.Ü. kuzeni O.G.?nin gitmesi için bir süre sonra sanığın izin verdiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Kardeş olan diğer 2 kuzenimin birbirine vurmasını istedi. Ancak yavaş vurmalarına kızarak onlara vurdu. Sonra onların da gitmesine izin verdi. Ben sanıkla baş başa kaldım" diye konuştu.

Sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen mağdur A.Ü. "Ben bu sırada korkudan kendisine bir şey diyemedim. Annem aradı ama sanık açmama izin vermedi. O gün çektiği videoları olaydan başkasına bahsedersek ailemize atacağını söyledi. Annemi sokağın başında görünce kaçtı. Annem ile eve gittiğimizde korkudan bir şey anlatamadım" şeklinde devam etti. Diğer mağdur çocuklar O.G. H.A.T ve H.T. de yaşanan olay sırasında sanığın kendilerine vurarak yaraladığını kaydederek sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Pedagog Bilirkişi Muhammet Ali Özer, çocuklarla duruşma öncesinde görüşme yaptığını belirterek "Herhangi bir yönlendirme altında ifade vermedikleri gözlenmekle birlikte yaşadıkları olayın tesiriyle gergin ve kaygılı oldukları gözlemlenmiştir. İfadelerine itibar edilip edilmeyeceği hususunda takdir mahkemenindir" dedi.

Mağdur çocukların ailelerinin avukatı da çocukların anlattıkları olayın vahametinin büyük olduğunu savunarak, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınabilmesi için Kahramanmaraş'taki adresine talimat yazılmasına karar verdi. Sanığın tutuklanma talebinin reddine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

BİR AN ÖNCE TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ

Davanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan mağdur iki çocuğun babası Murat T., "Çocuklara 'Ben askeri görevliyim bordo bereliyim. Annenize babanıza bunları söylerseniz videoları atarım' diyor. Bu sapık olan insana tutuklama kararı yok. Böyle bir adalet olamaz. Bu insanın yarın bir gün dışarıda başka çocuklara neler yapacağına sizler karar verin. Bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Savcı beye söylüyoruz. Tutuklamaya yer yoktur diyor. Böyle bir şey olamaz. Benim çocuğum sokakta gezemiyor. O adam dışarıda mıdır, acaba nereden gelecek, karşıma çıkacak... Yeğenim kız çocuğu. Nasıl gezecek? Nasıl dolanacak. Bakkala gidemiyorlar. Sadece sınavdan sınava biz götürüyoruz. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Vedat Unkun'un 26 Haziran 2019 günü saat 22.00 sıralarında evinin yakınındaki metruk bir binada bulunan olay tarihinde 12 ve 14 yaşlarında olan 1'i kız 4 çocuğun yanlarına giderek çocukları sigara içmemeleri konusunda uyardığı, sonra da darp ettiği anlatıldı. Sanık Unkun'un çocukların rızası dışında görüntülerini çektiği, çocuklardan birini yanlarından gönderdiği ve daha sonra 2 kardeşi birbirlerine tokat atmasını istediği ifade edildi. 2 kardeşin birbirine yavaş vurması üzerine sanığın sinirlendiği anlatılan iddianamede, Unkun'un çocuklardan H.T.?nin kulak kısmına hızlı bir şekilde tokat atarak işitme kaybı yaşamasına neden olduğu belirtildi. İddianamede diğer 3 çocuğun da basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

İddianamede sanığın 2 kardeşi de yanlarından gönderdiği ardından mağdur kız çocuğunun yanına oturarak cinsel istismarda bulunduğu ve tokat attığı belirtildi. Sanık Unkun'un mağdur kız çocuğu A.Ü'nün telefonunu alarak kendi numarasını kaydettiği ve çocukların olayı ailelerine anlatması durumunda çektiği videoları ailelerine göstereceğini söyleyerek şantaj yaptığı belirtildi.

İddianamede sanığın "Kasten yaralama", "Organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olacak şekilde yaralama", "Basit yaralama", "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Şantaj" suçlarından toplamda 11 yıl 4 aydan, 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı