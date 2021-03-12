Pendik'te 4 çocuğa şiddet uygulayan sanığın yargılanmasına başlandı

Pendik'te yaşı 18'den küçük 4 çocuğu kasten yaraladığı, rızaları olmadan görüntülerini çekip ailelerine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın 11 yıl 4 aydan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Pendik'te yaşı 18'den küçük 4 çocuğu kasten yaraladığı, rızaları olmadan görüntülerini çekip ailelerine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın 11 yıl 4 aydan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Vedat Unkun katılmazken, mağdur 4 çocuk ile aileleri katıldı. Duruşmada pedagog ve psikolog bilirkişiler de hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan mağdur çocuklardan A.Ü., olay günü oturdukları mahallede yeni bitmiş bir inşaatın önünde diğer mağdurlar olan 3 kuzeni ile durdukları sırada sanığın yanlarına geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Elinin tersi ile hepimizin suratına vurdu. O sırada biz gitmek istedik ama kolumuzdan tutup zorla oturtturdu. Bizi dövdükten sonra elimize sigara verdi ve cep telefonu ile video çekti. Önce kuzenim O.G.'nin gitmesine izin verdi. Sonra kardeş olan diğer 2 kuzenimin birbirine vurmasını istedi. Ancak yavaş vurmalarına kızarak onlara vurdu. Sonra onların da gitmesine izin verdi. Ben sanıkla baş başa kaldım. Bana yanaşmaya başladı. Saçımı okşadı. Ben bu sırada korkudan kendisine bir şey diyemedim. Annem aradı ama sanık açmama izin vermedi. O gün çektiği videoları olaydan başkasına bahsedersek ailemize atacağını söyledi."

Söz verilen diğer mağdur çocuklar H.A.T., O.G. ve H.T. de yaşanan olay sırasında sanığın kendilerine vurarak yaraladığını, görüntülerini çektiğini bu nedenle sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan pedagog bilirkişi Muhammet Ali Özer, çocuklarla duruşma öncesinde görüştüğünü, ifadelerini verebilmelerinde herhangi bir psikolojik engel görülmediğini, herhangi bir yönlendirme altında ifade vermediği görülen çocukların, yaşadıkları olayın tesiri ile gergin ve kaygılı olduklarını gözlemlediğini belirtti.

Mağdur çocukların ailelerinin avukatı, çocukların anlattıkları olayın vahametinin büyük olduğunu belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınabilmesi için Kahramanmaraş'taki adresine talimat yazılmasına karar verdi.

Sanığın tutuklanmasına yönelik talepleri reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Çocukların aileleri sanığın tutuklanmamasına tepki gösterdi

Çocukların aileleri, duruşmanın ardından gazetecilere yaptıkları açıklamada, sanık hakkında tutuklama kararı verilmemesine tepki gösterdi.

Çocuklardan H.T ve H.A.T. kardeşlerin babası Murat T., olay günü 4 çocuğun bir binanın merdivenlerinde oturdukları sırada sanığın yanlarına gelerek şiddet uyguladığını belirterek, "Çocuklar gitmek istemiş izin vermemiş. Kız çocuğu olan yeğenimin yanına oturuyor elle taciz ediyor. Benim çocuklarımın ikisini birbirlerine tokat attırıyor. Birine 'Sen sert vurmadın.' diye tokat atıyor ve kulak zarını patlatıyor. Bunları 3 saat orada mağdur ediyor. Video çekiyor. Çocuklara 'Annenize babanıza bunları söylerseniz videoları atarım.' diyor. Bu sapık olan insan hakkında tutuklama kararı yok. Böyle bir adalet olamaz. Bu insanın yarın bir gün dışarıda başka çocuklara neler yapacağına sizler karar verin. Bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Benim çocuğum sokakta gezemiyor." diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Vedat Unkun'un (26), 29 Haziran 2019'da akşam 22.00 sıralarında Pendik'te ikamet ettiği evinin yakınındaki metruk bir binada yaşları 18'den küçük biri kız 4 çocuğun yanlarına giderek vurduğu ve hepsinin rızaları dışında görüntülerini çektiği anlatılıyor.

Sanığın çocuklardan kardeş olan H.T. ve H.A.T.'nin birbirlerine tokat atmalarını istediği kaydedilen iddianamede, kardeşlerin birbirlerine yavaş vurmalarına kızan sanığın çocuklardan H.T.'nin kulak kısmına hızlı bir şekilde tokat atarak işitme kaybı yaşamasına neden olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanığın daha sonra çocuklardan üçünü yanından gönderdiği, mağdur kız çocuğu A.Ü.'nün ise yanına oturarak cinsel istismarda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanığın olaylar sırasında çocukların cep telefonlarına kendi numarasını kaydettiği, olayı ailelerine anlatmaları halinde çektiği videoları göstereceğini söyleyerek şantaj yaptığı aktarılıyor.

İddianamede, sanığın bu şekilde "kasten yaralama", "basit yaralama", "organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olacak şekilde yaralama", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını işlediği belirtilerek, toplam 11 yıl 4 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz