Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik'te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

22.08.2019 15:30
Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik'te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.


Pendik'te yolda seyir halinde olan 4 aracın henüz bilinmeyen bir sebeple çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.