Pendik'te, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

17.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:12

Pendik'teki silahlı saldırıda 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde dün aynı aileden Rabia, Orhan ve Ahmet Yılmaz'ı tüfek ve tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Önal, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Önal, mahkemece tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin emniyette ve mahkemede verdiği ifadesinde, Rabia Yılmaz'ı çalıştığı markette kasiyer olarak tanıdığını, Yılmaz ile ağabeylerinin kendisine sözlü tacizde bulunduğunu ve darbettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Süreç

Güllübağlar Mahallesi'nde dün bir markete giden şüpheli, burada bir kişiyi vurmuş, daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etmişti.

Saldırıda, Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz yaşamını yitirmiş, şüpheli Ahmet Önal gözaltına alınmıştı.

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gül Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Yaylalar Mezarlığında toprağa verilmişti.

Kaynak: AA