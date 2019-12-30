Pendik'te 2 kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 290 bin lira manevi tazminat cezası

30.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:58

Pendik'te iki kız kardeşe çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapse çarptırılan ve 8 ayda tahliye edilen otomobil sürücüsü, 290 bin lira manevi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi.



Pendik'te 2017 yılında Tuğba Özdemir ve kardeşi Tuğçe Özdemir'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen ve 5 yıl 10 ay hapse çarptırılan otomobil sürücüsü Dursun Hazır, 8 ayda tahliye edilmişti. Hayatını kaybeden kardeşlerin ailesi, sanık hakkında tazminat davası açarak, toplamda 3 milyon lira tazminat talep etmişti.



"Müvekkil, 2 kızını kaybetti"



Davanın karar duruşması, Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada söz alan davacı avukatı Yahya Tun, "Müvekkil 2 kızını da trafik kazasında kaybetmiştir. Talebimiz doğrultusunda manevi tazminatın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi.



Davalı avukatı Neşet Açıkgöz ise "Müvekkilim kazadan dolayı çok üzgündür. Kazadan sonra tutuklanmıştır, ailesi vasıtasıyla taziyesini sunmuştur. Ceza yargılaması devam ederken 3 milyon talepli iş bu dava açılmıştır. Müvekkilin maddi imkanı olsa fazlasını ödemek istemektedir" diye konuştu.



Toplamda 290 bin lira manevi tazminat ödeyecek



Davayı karara bağlayan mahkeme, manevi tazminat talebi yönünden davanın kısmen kabulüne hükmetti. Sanık Dursun Hazır'ın, kardeşlerin babası Yılmaz Özdemir'e 100 bin, annesi Fatma Özdemir'e 100 bin, kardeşleri Hayrünnisa Nur Özdemir'e ise 90 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.



Olayın geçmişi



Pendik'te 18 Temmuz 2017 tarihinde Tuğba Özdemir (22) ve kardeşi Tuğçe Özdemir (21) iş başvurusu yaptıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktı. Kız kardeşler kaldırımda yürüdüğü sırada Dursun Hazır'ın hakimiyetindeki otomobil önce yol kenarındaki araca ardından kız kardeşlere çarptı. Kazada, Tuğba ve Tuğçe kardeşler hayatını kaybetti.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dursun Hazır hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanığın çift yönlü bölünmüş yolda rampa aşağıya doğru viraja aşırı hızla girdiği, şehir içi seyir kurallarına uymadığı ve kazanın meydana gelişinde tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi. Yargılama sonucunda sürücü Dursun Hazır, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Sanık, 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA