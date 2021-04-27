PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
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PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artışın ardından tüm yurtta uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Pendik'te vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artışın ardından tüm yurtta uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Pendik'te vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge gönderdi. Yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi Pendik'te cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar, dışarıda hem gezdi hem de alışveriş yaptı. Cadde üzerinde bulunan tatlıcı önünde kuyruk oluştu. Kimileri ise aileleriyle birlikte banklarda oturdu. Caddelerde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Alışverişe çıkan Nermin Çetin, "Günlük kahvaltılıklarımızı alıyorum. Market işlerimizi mahallemizden alacağım. 17 gün evde kalmak bizim için daha iyi." dedi. Oğlu ile alışveriş yapan Nihat Özkoç, "17 günlük kapanmaya giriyoruz malum. Ufak tefek ihtiyaçlarımızı karşılamak için çıktık oğlumla beraber. Oğlumun da kendi ihtiyaçları vardı." diye konuştu.

Ali Osman Yerlitaş ise, "17 gün kapanacağı için faturalarımı yatırdım, alışverişimi yaptım. Biraz sonra gideceğim. Hem de hava aldım. Çok mutluyum Ramazan ayında. Allah kalanlara sağlık sıhhat versin." dedi.

PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
PENDİK'TE 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNCESİ YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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