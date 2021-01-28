PENDİK'TE 11 BİN 500 ADET KORSAN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ
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PENDİK'TE 11 BİN 500 ADET KORSAN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

28.01.2021 15:08 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:12
PENDİK'TE 11 BİN 500 ADET KORSAN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Pendik'te bir adrese düzenlenen operasyonda 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Pendik'te bir adrese düzenlenen operasyonda 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyon anı da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bandrolsüz kitapların üretim ve satışının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri 18 Ocak günü Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 11 bin 500 adet korsan kitap ele geçirdi. Operasyon sonucu iş yeri sahibi H.N. polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

PENDİK'TE 11 BİN 500 ADET KORSAN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE 11 BİN 500 ADET KORSAN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE 11 BİN 500 ADET KORSAN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE 11 BİN 500 ADET KORSAN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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