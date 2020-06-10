Pendik'te 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi
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Pendik'te 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Pendik'te sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı binaya polis tarafından çilingir yardımıyla girildi.

Pendik'te 10 bin şişe sahte içki ele geçirildi
10.06.2020 22:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:21

Pendik'te sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen 3 katlı binaya polis tarafından çilingir yardımıyla girildi. Binada yaklaşık 10 bin adet şişelenmiş sahte içki ele geçirilirken üretimi yapan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binaya çilingir yardımıyla girerek incelemelerde bulundu. Kaçak içki imalathanesine çevrilen binanın K.B. isimli şahıs tarafından kiralanarak içeride sahte içki imal edildiği tespit edildi. İçeride yaklaşık 10 bin adet şişelenmiş ve satışa hazır halde sahte içki ele geçirildi. Ayrıca binada 3 adet su tankı, damıtma makinesi, 450 litre metil alkol, bandroller ve etiketler ile boş şişeler ve kapaklar ele geçirildi. Binada sahte içki üretimi yaptığı belirlenen K.B. isimli şahsı arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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