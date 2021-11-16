Pendik sahil yolunda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ/ PENDİK Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözyaşlarını tutamadı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Pendik Sahil Yolu Tuzla istikametinde meydana geldi. Demircan Sarız'ın kullandığı 34 GP 3553 plakalı otomobil iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve kaldırımda metrelerce sürüklendi. Şans eseri olay anında kaldırımda kimse olmazken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Demircan Sarız ve araçta bulunan Serkan Yamak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından şoka giren sürücü Sarız, gözyaşlarına hakim olamadı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.