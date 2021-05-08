Pendik Marinada denizi kaplayan deniz salyaları havadan görüntülendi
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Pendik Marinada denizi kaplayan deniz salyaları havadan görüntülendi

Pendik Marinada denizi kaplayan deniz salyaları havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son günlerde Marmara Denizinde görülen deniz salyaları hem çevre hem görüntü kirliliği oluşturuyor.

Son günlerde Marmara Denizinde görülen deniz salyaları hem çevre hem görüntü kirliliği oluşturuyor. Kokusuyla rahatsız eden deniz salyaları ayrıca denizlerde kötü bir görünüme sebep oluyor. Pendik Marinada da denizi kaplayan deniz salyaları kirli bir görüntü oluştururken aynı zamanda kokusuyla da çevredekilere rahatsızlık veriyor. Pendik Marinada denizi kaplayan deniz salyaları havadan ve su altından görüntülendi.

Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülmeye başlandı. Hem koku hem görüntü kirliliğine sebep olan deniz salyalarının balık ve su samuru ölümlerine yol açıp tekne sahiplerini motor çalıştıramaz hale getirmesi salyaların tehlikesini gözler önüne serdi.

Pendik Marinada da deniz yüzeyini deniz salyaları kapladı. Lüks tekne ve yatların demirlediği marinada deniz yüzeyini kaplayan deniz salyaları çevredekilerde endişeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti.

Pendik Marinada denizi kaplayan deniz salyaları drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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