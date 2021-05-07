PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI
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PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI

PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Kerem BENGİ / MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı.

PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI

Haber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ/ MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası, milyonluk teknelerin bulunduğu Pendik Marina'yı da kapladı.

Son haftalarda Marmara Denizi'nde sıklıkla deniz salyası olarak bilinen müsilaj görülüyor. Pendik Marina'yı da deniz salyaları tamamen kapladı. Milyonluk teknelerin demirlediği marinayı saran deniz salyaları, çevredekilerde endişeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin tüm güzelliğini bozan deniz salyaları, kokusu ile de rahatsız etti. Balıkçılık yapan Ercan Erin, "Manzara çok kötü. Siz de görüyorsunuz zaten anlatmamıza gerek yok. Ben 10 sene önce bunu gördüm. İskelelerden midye çıkartıyorduk. O zaman bu kadar değildi. Tekneleri sarmış durumda, marinayı sardı. Her taraf böyle" şeklinde konuştu.

PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI
PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI
PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI
PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI
PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI
PENDİK MARİNA'YI DENİZ SALYALARI KAPLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
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