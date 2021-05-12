Pendik Kaymakamlığı'ndan metro inşaatındaki kontrollü patlatmaya ilişkin açıklama
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Pendik Kaymakamlığı'ndan metro inşaatındaki kontrollü patlatmaya ilişkin açıklama

Pendik Kaymakamlığı'ndan metro inşaatındaki kontrollü patlatmaya ilişkin açıklama
Demirören Haber Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Mustafa ESEN / PENDİK Kaymakamlığı'ndan metro inşaatındaki kontrollü patlatmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Mustafa ESEN/ PENDİK Kaymakamlığı'ndan metro inşaatındaki kontrollü patlatmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada; "Bugün saat 19.40 sıralarında ilçemizin Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İBB Metro İstasyonu İnşaatında patlama ihbarı alınmıştır.  Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, Patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesindeki bazı işyeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştuğu, Şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, Olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güç Gönel

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