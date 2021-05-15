Son dakika haberleri: PENDİK'DE YOLUN KARŞINA GEÇERKEN MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
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Son dakika haberleri: PENDİK'DE YOLUN KARŞINA GEÇERKEN MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAPendik'te yolun karşına geçerken motosikletin çarptığı kadın öldü.

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

Pendik'te yolun karşına geçerken motosikletin çarptığı kadın öldü. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Zalimoğlu(27)'nun kullandığı 34 CKG 837 plakalı motosiklet, caddede aşırı hızla ilerlerken, yolun karşına geçmeye çalışan Havva Kaya(46) adlı kadına çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletin çarptığı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise caddeyi kısa süreliğine çift yönlü trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle toplanan vatandaşların dağılması için polis anonslar yaptı.

Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Zalimoğlu gözaltına alınarak Yenişehir Polis Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, Havva Kaya'nın eşi olay yerinde sinir krizi geçirirken, yakınları da gözyaşı döktü.

Pastanede çalışan Metin Kapıcı Motosiklet kadına vurdu, kadın yere düştü. Sonra kadın yaklaşık 50 metre sürüklendi. Motosiklet süratliydi. Cadde çift yönlü boştu araba falan yoktu dedi.

Başka bir görgü tanığı, Motosiklet caddede hızlı şekilde gelirken, yoldan karşıya geçmekteki kadına çarpıyor. Motosiklet kadına çarptıktan sonra kadın kafasını yere vurmasıyla olay yerinde hayatını kaybediyor. Motosiklet sürücüsünü de polisler aldı diye konuştu.

Kaza ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri: PENDİK'DE YOLUN KARŞINA GEÇERKEN MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri: PENDİK'DE YOLUN KARŞINA GEÇERKEN MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri: PENDİK'DE YOLUN KARŞINA GEÇERKEN MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri: PENDİK'DE YOLUN KARŞINA GEÇERKEN MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberleri: PENDİK'DE YOLUN KARŞINA GEÇERKEN MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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