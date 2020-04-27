PENDİK'DE FAZLA ALAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ: ÖZÜRLÜ KOLTUĞUNA DA OTURMUŞLAR, SAYAMADIM YOLCULARI
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PENDİK'DE FAZLA ALAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ: ÖZÜRLÜ KOLTUĞUNA DA OTURMUŞLAR, SAYAMADIM YOLCULARI

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Pendik'te yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü.

27.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:52
PENDİK'DE FAZLA ALAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ: ÖZÜRLÜ KOLTUĞUNA DA OTURMUŞLAR, SAYAMADIM YOLCULARI

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Pendik'te yapılan denetimlerde minibüslerde yine sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, kapasitenin yarısından çok yolcu alındığı görüldü. Ekipler denetimleri sırasında fazla yolcu taşıyan minibüse cezai işlem uygulandı. Bir minibüste 3  fazla yolcu çıktı. Minibüsün şoförü, "Özürlüler koltuğuna da oturmuşlar, sayamadım bir anda yola çıktım" dedi.

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri sabah saatlerinde belirli noktalarında eş zamanlı olarak denetim yaptı. Denetimlerde polis ekipleri geçen minibüsler tek tek durdurdu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüsler ise fazla yolcu aldığı görüldü. MİNİBÜS ŞOFÖRÜ: "BİNEN YOLCULARI SAYAMADIM, CEZA YEDİMEkipler denetimler sırasında durdurduğu bir minibüste yolcuların soysa mesafe kuralına uymadığı ve fazla yolcu aldığını tespit etti. Ekipler sürücüye fazla yolcu almasından dolayı cezai işlem uygulandı. Sürücü Erdem Yarar "Kurallara uyuyorum maske ve eldivenimi takıyorum. Özürlü koltuğuna oturmuşlar, sayamadım bir anda yürüdüm. İndirdiğimizin yerine alıyoruz, ama fark edemedim yolcu sayısını" diye konuştu.

Görüntü dökümü-----------------Ekiplerin görüntüsü-Minibüslerin durdurulması-Bir sürücüye ceza işlem uygulanması-Minibüs içinde fazla yolculardan görüntü-Fazla yolcuların indirilmesi-Sürücü ile röp-Ekiplerin durdurdukları minibüsteki yolcuları sayması-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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