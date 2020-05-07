PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA
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PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA

PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA
07.05.2020 08:25 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:25

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAPendik D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Pendik D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.Kaza saat 07.30 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Kaynarca Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir servis minibüsü ve iki kamyonetin karıştığı kazada kamyonette bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, bölgeye gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza sonrası sürücüler birbirlerini suçladı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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