Pendik D-100'de zincirleme kaza
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Pendik D-100'de zincirleme kaza

İstanbul Pendik D-100 karayolu Tavşantepe mevkiinde trafiğin aniden durması nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

Pendik D-100'de zincirleme kaza
10.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:11

İstanbul Pendik D-100 karayolu Tavşantepe mevkiinde trafiğin aniden durması nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Tavşantepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Aniden duran trafik nedeni ile aracını durduramayan kamyonet şoförü Metin B., çekici şoförü Serdar D. ve otomobil şoförü zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Kazada çekici sahibi Serdar D. hafif şekilde yaralanırken, kazayı gören eşi fenalık geçirdi.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Serdar D.'yi araç içinden hafif yaralı bir şekilde kurtardı. Yaralı, ambulansla Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aniden duran trafik nedeni ile aracını durduramayan Metin B., "Bir anda arabalar üst üste durunca herkes birbirine yapıştı. Bir anda arkadaki kamyon da gelince bu sefer hepimiz kaza yaptık" diye konuştu. Kazada en öndeki araçta bulunan Ali G., "Öndeki arabalar durdu. Ben de durdum. Arkadaki arabalar duramadılar. Peş peşe gelip vurdular" dedi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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