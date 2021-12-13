Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı - Haberler
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Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı

Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK D-100 Karayolu'nda ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pendik D-100 Karayolu Kaynarca Mevkii Kadıköy istikametinde seyir halindeki bir ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Alev alev yanan araç cep telefonu kameralarına yansıdı.


Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı

Pendik D-100'de ticari araç alev alev yandı

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