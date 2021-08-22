PENDİK D-100'DE MOTOSİKLETLİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
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PENDİK D-100'DE MOTOSİKLETLİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

PENDİK D-100'DE MOTOSİKLETLİLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda motosiklet sürücüsünün, arkadaşının bozulan motosikletine ayağıyla iterek destek verdi.

PENDİK D-100 Karayolu'nda motosiklet sürücüsünün, arkadaşının bozulan motosikletine ayağıyla iterek destek verdi. 2 motosikletlinin bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkadaşının bozulan motosikletine ayağıyla iterek destek verdi. 19 Ağustos Perşembe günü iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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