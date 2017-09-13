Pendik, Büyük Koşuya Hazırlanıyor

Fun Run Series 2017 Pendik Etabı, 24 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. İlki geçen yıl yapılan ve yoğun ilgi gören koşu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Pendik Belediyesi işbirliğinde organize ediliyor.



Koşuya katılım için kayıtlar 11-21 Eylül tarihleri arasında online olarak pendik.bel.tr üzerinden yapılacak. Kayıt işlemlerini tamamlayanların 22-23 Eylül tarihleri arasında Pendik Belediyesi Beyaz Masa birimlerinden göğüs numarası ve çiplerini almaları gerekiyor. Kayıt işlemini pendik.bel.tr'den yaptıran ilk bin kişiye göğüs numarası ve çipler ücretsiz olarak verilecek. Koşu ise 24 Eylül Pazar günü Saat 10.00'da Pendik Sahil Pazar Alanı'ndan başlayacak. Yarış öncesi ve sonrasında Pendik Metro İstasyonu çıkışından yarış alanına ring seferler düzenlenecek.



Toplam 7 kilometre koşulacak



Fun Run Series Pendik Yarışı'nda, Pendik Sahil Yolu üzerinde yer alan The Green Park Otel yanındaki Açık Pazar Alanı önünden Kartal yönüne doğru koşularak İDO önündeki göbekten geri dönülecek. Yarışçılar, aynı güzergahı 2 tur halinde koşarak toplam 7 kilometrelik etabı tamamlamış olacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından bu yıl 4 ilçede düzenlenen etkinlik, 3'üncü etap olan Pendik'in ardından 22 Ekim'de Küçükçekmece etabıyla sona erecek. - İSTANBUL