Pendik Belediyesinden, YKS sınavına giren engelli vatandaşa yardım Pendik'te YKS sınavına girecek olan yüzde 90 engelli vatandaş için Pendik Belediyesi yardım eli uzattı.

Pendik'te YKS sınavına girecek olan yüzde 90 engelli vatandaş için Pendik Belediyesi yardım eli uzattı. Pendik Belediyesi tarafından görevlendirilen bir engelli nakil aracıyla evinden alınan kişi, sınava gireceği okula götürüldü. Sınavın ardından tekrar araç ile evine bırakıldı.

Bu haftasonu iki oturum olmak üzere üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döküyor. Pendik'te Belediye ekipleri ise sınava gidecek engelli vatandaş için yardıma koştu. Fatih Mahallesinde oturan yüzde doksan bedensel engelli Kemal Türkkan'ın ailesinin isteği üzerine Pendik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sınava girecek olan vatandaşı engelli nakil aracı ile evinden aldı. Türkkan, engelli nakil aracı ile götürüldüğü okulda sınava girerek üniversiteyi kazanmak için ter döktü.

10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle engel durumu oluşan Kemal Türkkan, "Bugün Pendik Belediyesi sağ olsun araç gönderdi sınava girmek için. Teşekkür ediyorum kendilerine. İster istemez heyecanımız var sınav sonuçta nihayetinde bizim de beklediğimiz bir şey. Benim trafik kazasından öncesinden kalan bir isteğim var, bilişim. Allah nasip ederse İnşallah bilişimde bir gözümüz var. Olmadı bir antrenörlük kaparsak diye ikisinde gözümüz var. Sınava pandemi döneminde biraz daha yoğunlaştık. Biraz da zaten sanki biraz böyle bir ortam oluştu, sınavımıza da hazırlandık ve Allah'ın izniyle girip çıkacağız" dedi.

Kemal Türkkan'ın babası Mehmet Türkkan da sınav günü yardımlarından ötürü Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA