PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik Belediyesi ekipleri Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL Pendik Belediyesi ekipleri, Perşembe günü beklenen kar yağışına yönelik olarak vatandaşların mağdur olmaması adına hazırlıklarını tamamladı. 475 kişilik personel, 81 araç ve tüm donanımlarıyla Pendik Belediyesi AKOM'dan hareket ederek kentin kritik bölgelerinde karla mücadele için önlem alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısıyla Pendik Belediyesi ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Ekipler, Perşembe günü beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Perşembe gününden itibaren beklenen kar yağışına karşı 475 kişilik ekip 81 araçla ilçe genelinde önlem aldı. Tüm araç ve donanımlar Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden hareket ederek kentin kritik bölgelerine doğru devam etti. Özellikle yüksek rakımlı olması nedeniyle Aydos Ormanı bölgesinde başta olmak üzere oluşabilecek buzlanmaya karşı tuz yüklü kamyonlar da hazır hale getirildi.