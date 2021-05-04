Pendik Belediyesi ekipleri ilaçlamalara başladı
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Pendik Belediyesi ekipleri ilaçlamalara başladı

Pendik Belediyesi ekipleri ilaçlamalara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik Belediyesi ekipleri sıcakların artmasıyla bölge tespiti ve ilaçlamalara başladı.

Pendik Belediyesi ekipleri sıcakların artmasıyla bölge tespiti ve ilaçlamalara başladı. Çalışmaların hızlanması adına ilaçlama ekipleri genişletildi, özel eğitimler verildi.

Yaz sıcaklarının yaklaşmasıyla artan sivrisinek, karasinek, pire ve kenelerin ilaçlanmasına dair Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi hızlıca harekete geçti. Çalışmalara katılan ekipler tüm cadde, sokak, bina, boş arsa, mazgal, park ve piknik alanlarında incelemeler başlattı. Bu alanlarda uygun görülen noktalar ilaçlama yapılmak üzere belirlendi. İlaçlama çalışmaları yapan ekip genişletilerek 25 yeni personel eklendi. Tüm ekibin katılım sağladığı özel ilaçlama eğitimleri verildi. Olabilecek muhtemel artışı önlemek amaçlı yapılan incelemeler ve ilaçlama çalışmaları ise devam ediyor. Geceleri yapılacak olan araç üstü ilaçlamaların haziran ayında başlaması planlanıyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Pandemiyle birlikte başlayan dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değerlendirilmeye alınan bölgelerde dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. - İSTANBUL

Pendik Belediyesi ekipleri ilaçlamalara başladı
Pendik Belediyesi ekipleri ilaçlamalara başladı
Pendik Belediyesi ekipleri ilaçlamalara başladı
Pendik Belediyesi ekipleri ilaçlamalara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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