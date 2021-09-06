Pencşir'de yenilgiye uğrayan Tacik lider Ahmed Mesud direnmeye devam edeceklerini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pencşir'de yenilgiye uğrayan Tacik lider Ahmed Mesud direnmeye devam edeceklerini açıkladı

Pencşir'de yenilgiye uğrayan Tacik lider Ahmed Mesud direnmeye devam edeceklerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Taliban güçlerinin Afganistan'ın Pencşir vilayetinde yenilgiye uğrattığı Tacik lider Ahmed Mesud direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Taliban güçlerinin Afganistan'ın Pencşir vilayetinde yenilgiye uğrattığı Tacik lider Ahmed Mesud direnişten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Taliban'ın sabah saatlerinde Pençşir vilayetine hakim olmasından sonra, bir kısım savaşçısıyla bölgeden ayrılan Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Mesud, dün başkent Kabil'deki Afganistan Alimler Şurası'nın taraflardan çatışmaları sonlandırmaları yönündeki çağrısına tam destek verdiklerini, buna karşın Taliban saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Kendisine bağlı güçlerin direnmekten vazgeçmeyeceğini belirten Mesud, uluslararası toplumu Taliban'ın siyasi meşruiyet ve hak kazanmasında rolü olduğu gerekçesiyle uluslararası toplumu suçladı.

Taliban, 15 Ağustos'ta başkent de hakim olmasından sonra Pencşir vilayetindeki güçlerin de teslim olması için Mesud'un liderlik ettiği grupla müzakerelere başlamış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi
Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir'e ilk AA ekibi girdi
Çataklı: '2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen...
Çataklı: "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen...
Taliban, Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu
Taliban, Pencşir vilayetini tamamıyla kontrolüne aldığını duyurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Deniz Akkaya Derya Baykal
Spor Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş Çağdaş Atan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pencşir'de yenilgiye uğrayan Tacik lider Ahmed Mesud direnmeye devam edeceklerini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 20:10:45. #1.14#

title