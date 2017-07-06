Pencerenin Demir Korkuluklarını Sökerken Düştü

SİNOP'ta bir binada bulunan pencerenin demir korkuluklarını çıkarmak isteyen işçi 22 yaşındaki Hakan Arı, düşerek ağır yaralandı.



Olay, Sİnop'un Kaleyazısı Mahallesi Batur sokakta meydana geldi. Hakan Arı, tadilat yaptığı bir binanın 2'nci katındaki pencerede bulunan demir korkulukları sökmek isterken dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan Arı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



- Sinop