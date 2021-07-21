Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BURSA'da, bir iş yerinin çift kat penceresinin 5 santim genişliğindeki alüminyum çerçevesinde sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

BURSA'da, bir iş yerinin çift kat penceresinin 5 santim genişliğindeki alüminyum çerçevesinde sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hocaköy Yolu Sokak'ta saat 22.30 sıralarında bir iş yerinin bir iş yerinin penceresinin alüminyum çerçevesine yavru bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, yardıma koştu. Kedi çıkarılamayınca, itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinin sahibini arayarak durumu anlattı. İş yeri sahibinin de izniyle ekipler, çift kat pencerenin 5 santimetre genişliğindeki alüminyum çerçeveyi keserek kediyi kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.

Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber! PENCERENİN ÇERÇEVESİNDE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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