Pencerenin camını silerken düştü
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Pencerenin camını silerken düştü

Pencerenin camını silerken düştüZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde cam silmek için çıktığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen kadın yaralandı.

06.04.2020 22:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:32

Pencerenin camını silerken düştü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde cam silmek için çıktığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen kadın yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Kayra Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İkinci kattaki evlerinin camını silmek için pencereye çıkan Fatma K.(50) dengesini kaybederek düştü. Sesler üzerine dışarı çıkan yakınları, Fatma K.'yı yerde gördü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Fatma K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Vücudunda kırıklar oluşan Fatma K. tedavi altına alındı.

Pencerenin camını silerken düştü

Kaynak: DHA

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Pencerenin camını silerken düştü
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