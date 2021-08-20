Pencereden sarkan minik afacan ekipleri seferber etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pencereden sarkan minik afacan ekipleri seferber etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pencereden sarkan minik afacan ekipleri seferber etti Annesi uykudayken pencereden sarkan 2 yaşındaki çocuk için itfaiye ve vatandaşlar harekete geçti İtfaiye merdiveni ile kurtarılan çocuk herkesin ilgi odağı oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde annesi uykudayken pencereden sarkan çocuk...

Pencereden sarkan minik afacan ekipleri seferber etti

Annesi uykudayken pencereden sarkan 2 yaşındaki çocuk için itfaiye ve vatandaşlar harekete geçti

İtfaiye merdiveni ile kurtarılan çocuk herkesin ilgi odağı oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde annesi uykudayken pencereden sarkan çocuk ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşlar pencerenin altına çarşaf gerip, yün çuvalı koyarken, 2 yaşındaki bebek itfaiye merdiveni ile indirildi.

Olay, İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 yaşındaki Fırat Selim, annesi Ş.E.'nin uykuda olmasını fırsat vererek pencereden dışarıya bakmaya başladı. Bir süre sonra daha ileriye giden Fırat Selim, düşme tehlikesi yaşayınca vatandaşların dikkatini çekti. Binanın yanında bulunan yorgancıdan, yün çuvallarını alan vatandaşlar pencerenin altına koyarak, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine gelirken, vatandaşlar da, yün çuvallarının üstüne çarşaf açarak beklemeye başladı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile ikinci katta bulunan çocuğu güvenli bir şekilde alarak aşağıya indirdi. Ekipler ve vatandaşlar rahat bir nefes alırken, uykuda olan anne ise polis ve itfaiye ekipleri uyandırdı.

Olaya şahit olan Emre Yapıcı, "Markete gelmiştim. Personel bize çocuğun sarktığını söyledi. Yan taraftaki yorgancıdan pamukları alarak evin altına serdik. Mağazadan çarşafları alarak açtık. Karşıda bulunan polis noktasından yardım istedik. İtfaiyeyi aradılar ve çocuğu aldık" dedi.

Polis ekipleri, anneyi ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.

Pencereden sarkan minik afacan ekipleri seferber etti
Pencereden sarkan minik afacan ekipleri seferber etti
Pencereden sarkan minik afacan ekipleri seferber etti
Pencereden sarkan minik afacan ekipleri seferber etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Gervinho Lionel Messi Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pencereden sarkan minik afacan ekipleri seferber etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:02:06. #1.14#

title