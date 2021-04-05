Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı
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Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 2 kişinin, Fırat ve Arzu A. çiftinin giriş kattaki evine pencereden baktığı iddiasıyla çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'da 2 kişinin, Fırat ve Arzu A. çiftinin giriş kattaki evine pencereden baktığı iddiasıyla çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 530 Sokak üzerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın giriş katında oturan Fırat ve Arzu A. çifti, iddiaya göre Emircan Ç. ile soyismi öğrenilemeyen Mert adlı kişinin evlerine baktığı iddiasıyla tepki gösterdi. Taraflardan Emircan Ç. ve arkadaşı Mert, bir süre sonra 7-8 arkadaşlarını çağırdı. Taş ve sopalarla gelen grup, evin önünde Fırat ve Arzu A. çiftini darbetti. Fırat A. ve Emircan Ç. başlarından, Arzu A. ise kolundan yaralandı.Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı kullanırken, yaralı 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.


Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı
Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı
Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı
Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı
Pencereden içeriye bakma kavgası: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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