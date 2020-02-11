Pencereden girip ocağın altını kapattılar
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Pencereden girip ocağın altını kapattılar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yemeği ocakta unutan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

11.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:13
Pencereden girip ocağın altını kapattılar

'ın ilçesinde yemeği ocakta unutan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yemeği ocakta unutan komşularının evinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla pencereden evin içerisine girdi. Ocağın altını kapatan itfaiye ekipleri, olası bir yangın faciasını önlemiş oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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