Pencereden Giren Çocuklar Bahşiş Kutusundaki Parayı Çaldı

SİVAS'ta, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuk, havalandırma penceresinden girdikleri lokantada bahşiş kutusundaki yaklaşık 200 lirayı alarak kaçtı. Olay, işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, işyeri çalışanı, aynı çocukların daha önce de işyerinden 500 lira çaldıklarını söyledi.

Olay dün gece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Saat 22.00'de restoranın kapanmasının ardından 22.30 sıralarında 3 çocuk, lokanta önüne gelerek, çevreyi kontrol etti. Daha sonra çocuklardan en küçüğü, lokantanın mutfağının havalandırma penceresinden içeri girdi. Daha sonra sürgülü camı açan çocuk, diğer 2 arkadaşını da içeri aldı. İçerde inceleme yapan çocuklar, kasayı açamayınca iş yerinin bahşiş kutusundaki yaklaşık 200 lirayı alarak sürgülü camdan çıktı.

Sabah iş yerini açan garson Gökhan İ. (38), penceredeki zorlamayı fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gökhan İ., hırsızlağın saniye saniye kaydedildiğini gördü, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, olay yerine gelip, inceleme yaptı.

Olay hakkında bilgi veren restoranın garsonu Gökhan İ., "Sabah saat 09.15 sıralarında iş yerini açtığımda camın zorlandığını gördüm. Sonrasında şüphelendim kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarında üç çocuğun arkadaki küçük camdan içeriye girdiğini ve bahşiş kutusundaki paraları aldığını tespit ettim. Olayı polise intikal ettirdik. Polis ekipleri geldi incelemeleri yaptı. Yaklaşık 200 lira civarında para almışlar. Başka herhangi bir zarar yok. Daha önce de yine aynı çocuklar camdan içeri girdi. Çocuklar kameralara rağmen giriyor ve hırsızlık yapıyorlar. O zaman ki zararımız da 500 liraydı" diye konuştu.

- Sivas