Pencereden düşerek ölen ikizler, toprağa verildi
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Narlıkuyu, Sabah, Güncel

Pencereden düşerek ölen ikizler, toprağa verildi

ŞANLIURFA'da oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatlarını kaybeden 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ravza ve Rümeysa Demir, morgdan aynı tabut içerisinde teslim alınıp, toprağa verildi.

22.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:45
Pencereden düşerek ölen ikizler, toprağa verildi

ŞANLIURFA'da oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatlarını kaybeden 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ravza ve Rümeysa Demir, morgdan aynı tabut içerisinde teslim alınıp, toprağa verildi.

Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'ncü katında, babaları Kamil Demir cezaevinde olduğu için anneleri Serap Demir ile birlikte yaşayan ikizler Ravza ve Rümeysa, dün sabah oyun oynamaya başladı. Anneleri kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittiği sırada ise ikizler, sandalyeyi pencere kenarına itekleyip, üzerine çıktı. Pencereden dışarı bakmaya çalışan kardeşler, dengelerini kaybedip beton zemine düştü. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Ravza Demir'in olay yerine hayatını kaybettiği belirledi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rümeysa da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZELERİ AYNI TABUTA KONULDUÖlümleriyle yakınlarını yasa boğan ikizlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından bu sabah yakınları tarafından aynı tabut içerisinde teslim alındı.

Ravza -Rümeysa Demir, memleketleri Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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