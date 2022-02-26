PENCEREDEN DÜŞEN YAŞLI KADIN YARALANDI

BOLU'da, apartmanın 3'üncü katında pencereden dışarı bakan Geyik Metin (72) dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan yaşlı kadın tedaviye alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak'ta meydana geldi. Kızıyla birlikte yaşayan Geyik Metin, pencereden dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Metin'in düştüğünü gören vatandaşlar durumu ailesine bildirdi. Gözyaşları içinde annesinin yanına giden kızının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kanlar içinde kalan Metin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.