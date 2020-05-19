Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bir binanın 5. katından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
19.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:13

İzmir'in Konak ilçesinde bir binanın 5. katından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesi İnönü Caddesindeki bir apartmanın 5. katında oturan Şevket Yılmaz (85), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden yola düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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