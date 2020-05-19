Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde bir binanın 5. katından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir binanın 5. katından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesi İnönü Caddesindeki bir apartmanın 5. katında oturan Şevket Yılmaz (85), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden yola düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA