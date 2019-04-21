Pencereden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da evlerinin 3. katının penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mümin Yılmaz (82), evlerinin 3. katındaki pencereden düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA