Pencereden düşen oyuncağının peşinden atlayan minik Turan hayatını kaybetti Pencereden düşen oyuncağının peşinden atlayan minik Turan hayatını kaybettiSİVAS'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin penceresinde oynarken, aşağı düşürdüğü oyuncağının peşinden atlayarak beton zemine düşen Turan Karakaya (3) hayatını kaybetti.

Pencereden düşen oyuncağının peşinden atlayan minik Turan hayatını kaybetti

SİVAS'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin penceresinde oynarken, aşağı düşürdüğü oyuncağının peşinden atlayarak beton zemine düşen Turan Karakaya (3) hayatını kaybetti. Olay, saat 11.00 sıralarında Diriliş Mahallesi 21'nci sokakta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Harun ve Döndü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Turan Karakaya, iddiaya göre evde oyun oynarken açık olan pencereye çıktı. Minik çocuk, bu sırada elindeki oyuncak itfaiye kamyonunu aşağıya düşürdü. Minik Turan, iddiaya göre oyuncağının peşinden kendini yaklaşık 10 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Turan, ağır yaralandı. Olayı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan minik Turan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Minik Turan'dan geriye ise düştüğü yerdeki oyuncağı kaldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA