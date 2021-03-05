BOLU Pencereden düşen kadın yaralandı

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Pencereden düşen kadın yaralandı

BOLU'da, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen Döndü G., yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Şengül Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda oturan Döndü G., 3'üncü kattaki dairenin penceresinden aşağıya düştü. Binanın yanında bulunan inşaatta çalışanlar düşen kadını görünce durumu 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanın kadına ilk müdahalede bulundu. Döndü G., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı