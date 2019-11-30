Pencereden düşen ikizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

30.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:13

Samsun'da birinci katın penceresinden kaldırıma kafa üstü düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki çocuğun ikiz kardeşi de yoldan geçen motosikletli kuryenin aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşması sonucu düşmekten son anda kurtarıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem Aygün adlı anne ikiz çocuklarının karınlarını doyurup onlar oynarken uykuya daldı. Bu sırada 1,5 yaşındaki ikizler Eymen ile Seymen adlı kardeşler oturma odasında oynarken çıktıkları kanepenin üzerinden pencereye yaklaştılar. İkizlerden Eymen Aygün birinci katın penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı. Çocuğunu düştüğünü fark eden komşular 112'yi arayarak yardım istedi. Bu sırada komşular ikizlerden Seymen Aygün'ün de aynı pencereden düşmek üzere olduğunu fark edince panik içinde yardım istediler. Bu sırada bir tüpgaz servisinde çalışan motosikletli kurye Metin Duman (29) tüp siparişini teslim ettiği adresten dönerken olayı fark edince müdahale etti. İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Metin Duman, hiç tereddüt etmeden sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu da düşmekten kurtardı.



Ağır yaralanan Eymen Aygün, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından kırıklar oyduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen minik Eymen, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anne Çiğdem Aygün ise hastanede göz yaşına boğuldu.



Diğer ikizi düşmekten kurtaran kurye Metin Duman, kendisinin de 2 çocuğunun olduğunu, olayı görünce hızlı bir şekilde direğe tırmanıp düşmek üzere olan çocuğu kurtardığını söyledi.



Çocuğun düşme ve motosikletli kuryenin direğe tırmanma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA