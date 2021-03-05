Son dakika haberleri | SAKARYA Pencereden düşen çocuk yaralandı, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberine göre Pencereden düşen çocuk yaralandı, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk binanın 3'üncü katının penceresinden yere düştü.
Pencereden düşen çocuk yaralandı, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk binanın 3'üncü katının penceresinden yere düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken, çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay öğle saatlerinde, Karasu Emniyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 3'üncü kattaki dairenin penceresini çıkan çocuk dengesini kaybederek cadde ortasına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan çocuğu Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, Suriye uyruklu ailenin ifadesini aldı. Çocuğun pencereden aşağı düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı