Pencereden düşen çocuk yaralandı
Bursa'da, birinci kattaki evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Bursa'da, birinci kattaki evinin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde, Recep Tayyip Öz (7), oyun oynadığı sırada birinci kattaki evinin penceresine çıktı.
Pencereden dışarı sarkan küçük çocuk, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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