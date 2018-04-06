Pencereden Düşen Çocuk Yaralandı
Bolu'da, apartmanın ikinci katından düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Bolu'da, apartmanın ikinci katından düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki H.G, Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın açık bırakılan camından yere düştü.
Yere düşerken apartmanın giriş katında bulunan bir iş yerinin tentesine çarparak yerde bulunan saksıların üzerine düşen H.G. hafif şekilde yaralandı.
Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.